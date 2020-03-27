حاكمة طوكيو تحذر مواطنيها مع تزايد عدد الإصابات وتأجيل الأولمبياد

حذرت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو مواطنيها من الخروج للاحتفال بأزهار الربيع كما هي العادة، وحثتهم على تأجيل مثل هذه الاحتفالات إلى العام المقبل.

وجاء ذلك بعد ظهور 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة طوكيو الجمعة.

وقالت كويكي للصحفيين في مؤتمر صحفي إن منع انتشار الفيروس على المستوى المحلي والإقليمي هو مطلب أساسي لتنظيم دورة ألعاب صيفية ناجحة في العام المقبل بعد تأجيل الدورة التي كانت مقررة ما بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس 2020.

As the number of new #coronavirus cases in #Tokyo reached 47 on Thursday, Gov. Yuriko Koike has asked the City's residents to stay home over the weekend. There's every possibility that Tokyo is inching towards a lockdown if daily infections increases. https://t.co/s1ic9HlCCz — ZeliaLH 🇮🇳🇯🇵 (@ZeliaLH) March 27, 2020

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وأضافت حاكمة طوكيو إنه إذا أقيمت الدورة في ربيع العام المقبل فإنه سيكون من الممكن إقامة الماراثون الأولمبي في العاصمة اليابانية بسبب اعتدال الأجواء.

وبسبب حرارة الجو في الصيف تقرر إقامة الماراثون الأولمبي في أولمبياد 2020 في مدينة سابورو الشمالية.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس سريع الانتشار في العاصمة اليابانية إلى 259 حالة.

المصدر:"رويترز"