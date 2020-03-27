الرياضيون المتأهلون مسبقا لطوكيو 2020 سيضمنون مشاركتهم في دورة 2021

أوردت تقارير إعلامية، أن الرياضيين الذين تأهلوا لدورة الألعاب الأولمبية 2020 التي كانت مقررة الصيف المقبل قبل تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد، سيضمنون المشاركة في دورة 2021.

وأكدت مصادر متطابقة، أن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الـ32 التي كان مقررا أن تشارك في الأولمبياد هذا الصيف، قرروا عقب مؤتمر عبر الهاتف أمس الخميس، أن نحو 57 بالمئة من الـ11 ألف رياضي ورياضية كانوا سيشاركون في دورة طوكيو هذا الصيف، حجزوا بطاقاتهم إلى النهائيات، سيحتفظون بها في الموعد الجديد الذي سيكون العام المقبل.

وقال أحد المشاركين في المؤتمر لوكالة "فرانس برس": "توماس باخ (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية) شرح أولا أسباب التأجيل، ثم قال إن الرياضيين المؤهلين لطوكيو 2020 سيتأهلون تلقائيا لعام 2021".

وأضاف المصدر "كان أحد الموضوعات الرئيسية هو معرفة متى وكيف سيتم تنظيم التصفيات. وفي بعض الاتحادات، العديد من الرياضيين غير مؤهلين ويحتاج الأمر لتنظيمها إلى ثلاثة أشهر على الأقل قبل الألعاب الأولمبية".

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وتم إيقاف أو إلغاء أغلب تصفيات العديد من الرياضات مثل الملاكمة بسبب انتشار فيروس "كوفيد-19"، في حين أجرت الرياضات الأخرى، مثل الألواح الشراعية، 90 بالمئة من التصفيات.

وأكد مشارك آخر في اجتماع الخميس أن "الحصص المخصصة ما زالت كما هي"، مشيرا إلى أن الهاجس الرئيسي للأطراف المعنية كان إعادة جدولة الألعاب الأولمبية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية اتفقتا الثلاثاء الماضي على تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب الوضع الصحي، في خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر عالميا.

المصدر: أ ف ب