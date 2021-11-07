البرازيل تسجل 328 وفاة جديدة بكوفيد-19

أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بتسجيل 328 وفاة و11866 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت.

ووثق البرازيل 609388 وفاة بفيروس كورونا، و21 مليونا و874324 إصابة منذ تفشي الوباء في العام 2020.

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز