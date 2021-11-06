الشرطة الإثيوبية تعلن إحباط مخطط لضرب العاصمة

أعلنت الشرطة الإثيوبية اليوم السبت نشر عدد من عناصرها في شوارع أديس أبابا بعد علمها بمخطط يستهدف العاصمة أديس أبابا.

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وقالت السلطات إنه تم توقيف عدد من المشتبه بهم بحوزتهم قنابل يدوية وأسلحة كانوا يخططون لترويع العاصمة.

وذكر مفوض شرطة أديس أبابا، غيتو أرغاو دبلا، أن المشتبهين الموقوفين متورطون في التخطيط لترويع العاصمة وكانوا يتلقون تعليمات من "جبهة تحرير تغراي" التي تصنفها الحكومة إرهابية، وبحوزتهم قنابل يدوية وألغام أرضية وأسلحة كلاشينكوف.

وأضاف أنه تم ضبط زي عسكري لعدد من القوات النظامية مع المشتبهين، فضلا عن أموال من دول مختلفة وبطاقات هوية مزورة لتنفيذ المخططات الإرهابية.

وأعلنت شرطة مدينة "دري داوا" شرقي البلاد عن تمكنها من توقيف 208 من المشتبهين وبحوزتهم أسلحة كانوا بصدد تنفيذ مخطط إرهابي.

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وتأتي هذه العمليات الأمنية في مختلف المدن والمناطق بإثيوبيا تزامنا مع دعوة لتظاهرات منددة بجبهة تحرير تغراي في العاصمة أديس أبابا غدا الأحد دعت لها إدارة العاصمة.

وفي وقت سابق أعلن التحالف الجديد الذي شكلته تسع جماعات متمردة في إثيوبيا عن تمسكه بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، في حين أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو أديس أبابا.

المصدر: "العين الإخبارية" + وسائل إعلام عربية