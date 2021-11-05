إثيوبيا.. تحالف المتمردين الجديد يتعهد بإسقاط حكومة أبي أحمد بالقوة أو التفاوض
Reuters Baz Ratner
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أعلن التحالف الجديد الذي شكلته تسع جماعات متمردة في إثيوبيا عن تمسكه بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وإطلاق مرحلة انتقالية في البلاد.
وأكدت وكالة "رويترز" أن التحالف أعرب في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن اليوم الجمعة عن عزمه على إسقاط حكومة أبي أحمد بالقوة أو التفاوض وتشكيل حكومة انتقالية.
من جانبه، أكد النائب العام الإثيوبي يديون تيموثيوس للصحفيين ثقته التامة بأن المتمردين لا يحظون بدعم اجتماعي على الأرض، واصفا تحالفهم بأنه مجرد حيلة موجهة للرأي العام.
ويأتي ذلك على خلفية إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.
المصدر: "رويترز"
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