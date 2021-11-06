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أبي أحمد يوجه رسالة إلى الشعب الإثيوبي ويتحدث عن "تضحيات يجب القيام بها"

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أبي أحمد يوجه رسالة إلى الشعب الإثيوبي ويتحدث عن
Reuters TIKSA NEGERI
رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد
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وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم السبت، رسالة إلى شعبه، لافتا إلى أن "التضحية ستشتري البلاد وتضعها على الصخر".

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وعلى صفحته الشخصية في فيسبوك، قال أبي أحمد: "آخر أصعب مخاض هي لحظة ولادة الطفل، ويعد هذا أيضا وقتا صعبا بالنسبة إلى ولادة الأبطال"، في إشارة إلى الوقت الذي تمر به إثيوبيا حاليا.

وأضاف أحمد: "لدينا ضعف عدد الأصدقاء الذين أداروا ظهورهم لنا..جمع الأوراق لا يجعلها تعمل، لكن جمع الأوراق يجعل الغابة لا تقهر".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "هناك تضحيات يجب القيام بها، لكن تلك التضحية ستشتري إثيوبيا وتضعها على الصخر".

المصدر: RT

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