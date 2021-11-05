مجلس الأمن يطالب بإنهاء الصراع ووقف القتال في إثيوبيا
Reuters Baz Ratner
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طالب مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال في إثيوبيا وإعلان وقف دائم لإطلاق النار، والشروع في المفاوضات بين طرفي النزاع.
وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء احتدام الاشتباكات المسلحة واتساع نطاقها في شمال إثيوبيا.
كما دعا المجلس "للكف عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسامات".
ويأتي ذلك على خلفية إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.
المصدر: "رويترز"
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