اليابان.. الشرطة توقف التحقيق حول دبلوماسي بتهمة إهانة الرئيس مون

أسقطت الشرطة اليابانية تحقيق تشهير ضد دبلوماسي ياباني كبير متهم بالإدلاء بتصريحات مسيئة لجهود الرئيس مون جيه-إن لتحسين العلاقات مع طوكيو، بسبب حصانته الدبلوماسية.

وتعرض هيروهيزا سوما، النائب السابق لرئيس البعثة في السفارة اليابانية في سيئول، لانتقادات بعد أن أخبر مراسلا كوريا جنوبيا خلال اجتماع غداء في يوليو أن جهود مون لتحسين العلاقات مع طوكيو ترقى إلى مستوى "العادة السرية".

وأعرب السفير الياباني كويتشي أيبوشي عن أسفه واستدعى سوما إلى بلاده.

وقال مسؤولون إن الشرطة فتحت تحقيقا في تصريحاته بعد أن أبلغت جماعة مدنية عنه واتهامته بالتشهير بالرئيس وإهانته، لكنها قررت في النهاية عدم المضي قدما في القضية بالنظر إلى الحصانة الدبلوماسية.

وقال ضابط شرطة "لا يمكن متابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة إلا بعد التنازل صراحة عن الحصانة الدبلوماسية"، مضيفا أن وزارة الخارجية خلصت إلى أنه رفض عمليا ذلك بعد عودته إلى اليابان.

المصدر: "يونهاب"