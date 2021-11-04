 
مباشر

احتجاز سفينة روسية في الدنمارك

أخبار العالم

احتجاز سفينة روسية في الدنمارك
Sputnik
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnqi

قالت السفارة الروسية في كوبنهاغن، إن سلطات الدنمارك، احتجزت سفينة الأبحاث الروسية "الأكاديمي يوفي" التي يستخدمها معهد علم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وذكرت السفارة، أن الاحتجاز وقع في 1 نوفمبر، أثناء التزود بالوقود قرب ميناء سكاجين. وتم احتجاز السفينة، كإجراء مؤقت بطلب من طرف ثالث على خلفية نشاطات سابقة للسفينة المذكورة، وصادرت الشرطة كل الوثائق الموجودة على متنها.

ونوهت السفارة، بأن هذه السفينة تبحر تحت علم روسيا وهي مملوكة للدولة الروسية، ويستخدمها المعهد للأغراض العلمية.

إقرأ المزيد
الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتجازه ناقلة أجنبية في بحر عمان ويوضح توقيت العملية
الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتجازه ناقلة أجنبية في بحر عمان ويوضح توقيت العملية

وقالت السفارة إنها، استلمت نسخة من قرار المحكمة الذي على أساسه تم احتجاز السفينة، وأرسلتها إلى وزارة الخارجية الروسية. وتبقى السفارة على تواصل مستمر مع الجهات الدنماركية ذات الشأن.

ويبلغ طول هذه السفينة 117 مترا وتم بناؤها في عام 1988 وسميت على اسم عالم الفيزياء السوفيتي أبرام فيدوروفيتش يوفي.

المصدر: السفارة الروسية في كوبنهاغن

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا