وزير خارجية إيرلندا يكشف عن سبب ندمه في الأردن
AFP
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عبر وزير الخارجية وزير الدفاع في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني، اليوم الخميس، عن ندمه لأنه لم يمض وقتا طويلا في الأردن.
وخلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إثر زيارة له للأردن، قال كوفيني إن "الأردن بلد جميل والكثير من الإيرلنديين يشعرون بالفضول تجاهه ويريدون استكشافه".
وأوضح أن افتتاح سفارة بلاده في عمان يترك بصمة فيها ويتيح تدعيم العلاقات الثنائية في المستقبل، والعمل الدولي المشترك.
المصدر: صحيفة "عمون" الأردنية
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