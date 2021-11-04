أوكرانيا تعين وزير دفاع جديدا

عين البرلمان الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، نائب رئيس الوزراء السابق والوزير السابق لـ"إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا"، وزيرا للدفاع، وذلك بناء على ترشيح من الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

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وأيد ترشيح ريزنيكوف 273 من النواب علما بأن الحد الأدنى المطلوب لاتخاذ القرار 226 صوتا.

وكان ريزنيكوف (من مواليد عام 1966) شغل منصبه الوزاري السابق منذ مارس 2020، قبل أن يقدم استقالته الأسبوع الماضي. وكان روزنيكوف أيضا ممثلا لكييف في مجموعة العمل الفرعية المعنية بالقضايا السياسية لمجموعة الاتصال حول دونباس.

وترك وزير الدفاع السابق أندريه تاران منصبه قبل أيام وصدق على استقالته 341 برلمانيا.

وفي وقت سابق، قال يوري بوتوسوف، رئيس تحرير موقع Censor.net الأوكراني، إن زيلينسكي يريد أن يكون على رأس الوزارة ريزنيكوف "الناطق" بدلا من تاران "الصامت".

المصدر: وكالات