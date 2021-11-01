نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير الصناعة الإستراتيجية يقدمان استقالتهما
المصدر: تويتر
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قدم كل من نائب رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، ووزير الصناعات الاستراتيجية أوليج أوروسكي، اليوم الإنين استقالتهما من منصبهما.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أنه قدم اليوم استقالته من الحكومة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
في السياق نفس، قال ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان تاراس ميلنيشوك على قناته على موقع "تيليغرام"، إن وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني أوليج أوروسكي قدم استقالته.
وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن ريزنيكوف، المسؤول عن "إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا" في شرق أوكرانيا، قد يتم تعيينه وزيرا للدفاع.
المصدر: رويترز
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