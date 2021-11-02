وزير الدفاع الأوكراني يقدم استقالته

قدم وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران استقالته، حسبما قال ممثل الحكومة في البرلمان تاراس ميلنيشوك عبر قناته على تطبيق "تلغرام" اليوم الثلاثاء.

ولم يقدم ميلنيشوك أي تفاصيل إضافية عن سبب استقالة تاران.

وقال مشرعون من الحزب الحاكم في البلاد، أمس الاثنين، إنهم سيرشحون نائب رئيس الوزراء أليكسي ريزنيكوف ليحل محل تاران وزيرا للدفاع، فيما يعتزم البرلمان مناقشة تعديل حكومي هذا الأسبوع.

المصدر: "رويترز"