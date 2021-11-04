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اليابان وألمانيا تبدآن تدريبات مشتركة في المحيط الهادئ

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اليابان وألمانيا تبدآن تدريبات مشتركة في المحيط الهادئ
Sputnik
صورة أرشيفية
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قالت القيادة العسكرية اليابانية، إن عسكريين من اليابان وألمانيا، باشروا يوم الخميس بتنفيذ تدريبات بحرية في المحيط الهادئ، تستمر يومين.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يقوم وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي يوم الجمعة، بزيارة الفرقاطة الحربية الألمانية "بافاريا".

ووفقا للقيادة العسكرية اليابانية، يكمن الهدف الرئيسي من التمرين في "تحسين المهارات التكتيكية لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، وتعزيز التعاون مع البحرية الألمانية".

ومن الجانب الياباني، ستشارك في التدريبات، المدمرة "ساميداري".

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وأشارت وسائل الإعلام اليابانية، إلى أن الفرقاطة "بافاريا" أصبحت أول سفينة حربية ألمانية تدخل اليابان خلال العشرين عاما الأخيرة.

في أوائل أغسطس، أرسلت ألمانيا الفرقاطة "بافاريا" إلى بحر الصين الجنوبي. ووفقا لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، كان الهدف من ذلك تعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

المصدر: نوفوستي

 

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