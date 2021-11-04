رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس.

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وأعلنت وكالة مكافحة الأمراض في ألمانيا، أنه تم تسجيل 33949 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، بزيادة من 28037 حالة يومية قبل أسبوع.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا هو 33777 حالة في 18 ديسمبر 2020.

وأبلغت الوكالة بتسجيل 165 حالة وفاة، ارتفاعا من 126 حالة قبل أسبوع. وارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين توفوا من عدوى كوفيد-19 في ألمانيا إلى 96192.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الصحة الفيدرالي في البلاد، ينس شبان، مع 16 وزير صحة في الولايات لمناقشة كيفية الحد من انتشار الفيروس في الشتاء حيث بدأت وحدات العناية المركزة في المستشفيات بالامتلاء مرة أخرى والإصابة بالعدوى بين الأطفال آخذة في الارتفاع.

المصدر: أ ب