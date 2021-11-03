الصين: حل مشكلات الديمقراطية في الولايات المتحدة في يد الشعب الأمريكي نفسه

قالت الصين إن "المشكلات التي تعتري الديمقراطية الأمريكية" لا يمكن حلها إلا من قبل الشعب الأمريكي نفسه، وإن "الديمقراطية الوهمية" ستواجه بالتأكيد مقاومة من المجتمع الدولي.

وردا على استفسار بشأن نتائج استطلاع رأي أجرته مؤخرا الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، أظهر أن 81 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن الديمقراطية في البلاد تواجه تهديدا خطيرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن "الصين لا تهتم بالتعليق على نظرة الأمريكيين إلى الديمقراطية في بلادهم".

إلا أنه أشار إلى أن "الديمقراطية ينبغي أن تكون حقا تتمتع به جميع الشعوب وليس امتيازا تتمتع به دول معينة"، معتبرا أن "الديمقراطية في الولايات المتحدة لها مشكلاتها الخاصة، ولا يمكن حل هذه المشكلات إلا من جانب الشعب الأمريكي نفسه، وليس من جانب دول أخرى".

وأضاف: "طرق الديمقراطية وأنماطها في مختلف الدول ينبغي أن تتناسب مع ظروفها الوطنية وتنميتها، وينبغي استكشافها وتطويرها من جانب مواطني الدول أنفسهم"، ورأى أن "أفعال الديمقراطية الزائفة ستواجه بالتأكيد مقاومة ومعارضة من المجتمع الدولي".

المصدر: "شينخوا"