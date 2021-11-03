"NSO" الإسرائيلية تعلق على إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية

أعربت مجموعة "NSO Group" الإسرائيلية، المصممة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس، عن "استيائها" من قرار الولايات المتحدة وضعها في القائمة السوداء الأمريكية للشركات المحظورة.

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وقال متحدث باسم المجموعة لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء: "مجموعة NSO مستاءة من القرار نظرا لأن التقنيات الخاصة بنا تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأمريكي عبر منع الإرهاب والجريمة".

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن وضع شركة "NSO" المصنعة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس في القائمة السوداء "لتصرفها بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأوضحت الوزارة أن "هذا الإجراء جزء من جهود إدارة الرئيس، جو بايدن، لوضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، من خلال العمل على وقف انتشار الأدوات الرقمية المستخدمة في القمع"، مبينة أن "هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة التهديدات السيبرانية وتخفيف المراقبة غير القانونية".

وهذا الإجراء يعني أنه سيتم منع NSO من شراء قطع غيار ومكونات من الشركات الأمريكية دون ترخيص خاص، ويضع قيودا على بيع برامج الشركة على مستوى العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وفي 18 يوليو نشرت منظمة "Forbidden Stories" غير الحكومية المتمركزة في فرنسا و17 وسيلة إعلام مختلفة تقريرا كشف أن هناك دولا متعددة، بينها الإمارات والسعودية والمغرب، استخدمت برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي من تصميم شركة "NSO Group" للتجسس على 50 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم بينهم سياسيون بارزون مثل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات