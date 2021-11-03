البنتاغون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن عودة العسكريين من الولايات المتحدة إلى أفغانستان في المرحلة الحالية "غير مرجحة".

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وقال ميلي، خلال منتدى أمني نظمه معهد أسبين، اليوم الأربعاء: "هل أتوقع في المستقبل أي دخول جديد لقواتنا المسلحة في أراضي أفغانستان؟ مثل هذه القرارات يتخذها الرئيس... لكنني أعتقد أن ذلك يعد أمرا غير مرجح في المرحلة الجارية".

وتابع: "أعتبر أنه حينما يجري الحديث عن التهديد الإرهابي، سواء من أفغانستان أو أي مكن آخر، يكمن موقفنا المشترك في... ضمان توفر إمكانيات المراقبة لنا... ومن ثم تنفيذ العمليات لشن الضربات... من داخل البلاد أو خارجها".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر غني البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد، لتعلن يوم 7 سبتمبر عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد تضمنت عناصر من الحرس القديم للحركة.

المصدر: "تاس" + وكالات