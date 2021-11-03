أفغانستان.. مقتل 12 صحفيا وإصابة 230 آخرين خلال سنة
Reuters
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أعلنت اللجنة الأفغانية لحماية الصحفيين في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، أن 12 صحفيا قتلوا في أفغانستان خلال سنة.
وأضافت اللجنة في تقريرها أن 230 صحفيا آخر أصيبوا أو تعرضوا للعنف أو الإهانات.
وأشارت إلى أنه منذ استيلاء حركة "طالبان" على السلطة تم تسجيل وفاة موظف إعلامي واحد، فيما تعرض 67 إعلاميا إلى أعمال عنف.
وحث معدو التقرير حركة "طالبان" على التحقيق في هذه الحالات وإنشاء آليات لضمان أمن الصحفيين ووسائل الإعلام في أفغانستان.
المصدر: سبوتنيك
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