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إيران تنشر فيديو احتجاز الحرس الثوري ناقلة أجنبية في خليج عمان

أخبار العالم

إيران تنشر فيديو احتجاز الحرس الثوري ناقلة أجنبية في خليج عمان
AP
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نشر الحرس الثوري الإيراني لقطات توثق احتجازه ناقلة نفطية أجنبية في خليج عمان بدعوى مشاركتها في عملية نفذها الجيش الأمريكي لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية.

وتظهر هذه اللقطات لحظة تنفيذ عناصر مسلحين للحرس الثوري عملية إنزال من مروحية على متن الناقلة الأجنبية.

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وبعد ذلك، يظهر الفيديو الناقلة وهي تبحر محاطة بزوارق تابعة للحرس الثوري، ومدمرة أمريكية تقترب من منها.

وأعلن الحرس الثوري في وقت سابق من اليوم أنها احتجزت هذه الناقلة قبل تسعة أيام، رغم محاولات القوات الأمريكية منع ذلك.

وذكر الحرس الثوري أن الجيش الأمريكي أوقف ناقلة أخرى إيرانية ونقل شحنتها إلى الناقلة الأجنبية المذكورة ما دفع قواته إلى التدخل واحتجازها.

بدورهم، أكد مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام احتجاز الحرس الثوري الناقلة MV Southys التي تبحر تحت علم فيتنام.

وفند المسؤولون الأمريكيون الادعاءات الإيرانية عن استخدام هذه الناقلة في محاولة مصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية، مشددين على أن دور القوات الأمريكية في الحادث اقتصر على المتابعة حصرا.

المصدر: وكالات

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