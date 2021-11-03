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"تنكرت بالدم" بعد أيام على جريمة والدها.. إبنة أليك بالدوين تثير "غضب" المتابعين على مواقع التواصل

أخبار العالم

Reuters
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تنكرت إبنة أليك بالدوين، عارضة الأزياء إيرلندا، بزي "مخيف" في عيد "الهالوين"، سبب لها انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتعرضت إيرلندا، لانتقادات بسبب زي "الهالوين" الذي ظهرت فيه مع صديقها وهما ملطخان بالدماء، بعد أيام على الجريمة التي وقعت في موقع تصوير فيلم "راست".

وقالت إيرلندا، "لم نعتقد أننا سنحتفل، لكننا وجدنا بعض الأزياء القديمة والدم، وتناولنا طعاما جيدا حقا، وشربنا التكيلا، وشاهدنا فيلما مخيفا".

وانتقد العديد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي الزي الذي وصفوه بأنه "غير حساس".

المصدر: تويتر

وكانت عارضة الأزياء ترتدي ملابس تلميذة مثيرة، ملطخة بدماء مزيفة تتدفق من عينها اليسرى، بينما كان صديقها، الموسيقي المعروف باسم "راك"، يرتدي قميصا مليئا بالدماء.

واعتبر البعض أن هذا الزي "مستفز"، ويشير إلى أنهم لا يهتمون بالجريمة التي ارتكبها (ولو دون قصد) الممثل أليك بالدوين. واعتبر البعض الآخر أن هذه العائلة "غبية".

وتأتي هذه الانتقادات في أعقاب الجريمة التي وقعت في موقع تصوير فيلم "راست" حيث أطلق والد إيرلندا، الممثل أليك بالدوين، النار من سلاح حقيقي، قيل له إنه غير معبأ بالرصاص الحقيقي، ما أدى إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز.

المصدر: NEWYORKPOST

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