"تنكرت بالدم" بعد أيام على جريمة والدها.. إبنة أليك بالدوين تثير "غضب" المتابعين على مواقع التواصل

تنكرت إبنة أليك بالدوين، عارضة الأزياء إيرلندا، بزي "مخيف" في عيد "الهالوين"، سبب لها انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتعرضت إيرلندا، لانتقادات بسبب زي "الهالوين" الذي ظهرت فيه مع صديقها وهما ملطخان بالدماء، بعد أيام على الجريمة التي وقعت في موقع تصوير فيلم "راست".

وقالت إيرلندا، "لم نعتقد أننا سنحتفل، لكننا وجدنا بعض الأزياء القديمة والدم، وتناولنا طعاما جيدا حقا، وشربنا التكيلا، وشاهدنا فيلما مخيفا".

Oh my! Shameful!



Alec Baldwin’s daughter Ireland slammed for 'tone-deaf' Halloween costume https://t.co/ToXz9VBohi via @nypost — Milagros Santiago (@MILI14) November 3, 2021

وانتقد العديد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي الزي الذي وصفوه بأنه "غير حساس".

المصدر: تويتر

وكانت عارضة الأزياء ترتدي ملابس تلميذة مثيرة، ملطخة بدماء مزيفة تتدفق من عينها اليسرى، بينما كان صديقها، الموسيقي المعروف باسم "راك"، يرتدي قميصا مليئا بالدماء.

واعتبر البعض أن هذا الزي "مستفز"، ويشير إلى أنهم لا يهتمون بالجريمة التي ارتكبها (ولو دون قصد) الممثل أليك بالدوين. واعتبر البعض الآخر أن هذه العائلة "غبية".

They really don't give a crap, do they?

Alec Baldwin’s daughter Ireland slammed for 'tone-deaf' Halloween costume https://t.co/oXprLofzl9 via @nypost — PRESIDENT-ELECT @UPTOWNGIRL2008 (@UPTOWNGIRL2008) November 2, 2021

This whole family is stupid —> Alec Baldwin’s daughter Ireland slammed for ‘tone-deaf’ Halloween costume https://t.co/dcAEbV6UcE — Heather Hunter (@heatherhunterdc) November 2, 2021

وتأتي هذه الانتقادات في أعقاب الجريمة التي وقعت في موقع تصوير فيلم "راست" حيث أطلق والد إيرلندا، الممثل أليك بالدوين، النار من سلاح حقيقي، قيل له إنه غير معبأ بالرصاص الحقيقي، ما أدى إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز.

المصدر: NEWYORKPOST