الكرملين يعلق على حديث بايدن عن احتراق غابات التندرا في روسيا

صرّح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، بأن الرئيس فلاديمير بوتين عندما سيلتقي الرئيس بايدن ستتاح أمامه الفرصة للتحدث عما تفعله روسيا بشأن المناخ.

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ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية أيضا إلى أن الكرملين لا يتفق مع تصريحات بايدن بأن بوتين لا يفعل أي شيء بشأن المناخ.

وفي معرض تعليقه على تصريح بايدن بشأن الحرائق بغابات التندرا الروسية، أشار بيسكوف إلى أنها تحترق حقًا، لكن الغابات تحترق أيضا في كاليفورنيا وتركيا ودول أخرى.

المصدر: RT