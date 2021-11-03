 
مباشر
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتجازه ناقلة أجنبية في بحر عمان ويوضح توقيت العملية

نهاية غير متوقعة لمطاردة مثيرة في أمريكا (فيديو)

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rndc

قالت السلطات الأمريكية إن رجلا يبلغ من العمر 34 عاما حاول الهرب من الشرطة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالقفز من أعلى جسر في فلوريدا إلى النهر، بعد أن فقد السيطرة على شاحنة مسروقة.

وأظهرت لقطات فيديو من مروحية تابعة للشرطة، الرجل وهو يغرق في الماء مع اقتراب الشرطة.

وقال مكتب عمدة مقاطعة لي على "فيسبوك" إن كل شيء بدأ عندما حاولنا سحب الشاحنة مساء السبت ليهرب سائقها، المعروف باسم برايان جراي.

وعلى جسر إديسون، انحرفت الشاحنة فجأة عبر الطريق السريع، واصطدمت بحاجز من جانب واحد ثم على الجانب الآخر، قبل أن تتوقف ويهر سائقها ويقفز من أعلى الجسر إلى النهر.

المصدر: "cbsnews"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا