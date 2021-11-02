قراصنة "مرتبطون بإيران" يخترقون شركات هندسة إسرائيلية وينشرون بياناتها

أعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم" عصا موسى"، مساء الثلاثاء، اختراق ثلاث شركات هندسة إسرائيلية، وحصولها على جميع بياناتها.

وذكرت المجموعة، التي تقول وسائل إعلام إسرائيلية إنها مرتبطة بإيران، في حسابها على تطبيق "تلغرام" أن لديها "جميع بيانات ومشاريع هذه الشركات الهندسية من خرائط وصور وخطابات وعقود والمزيد".

كما أرفقت المجموعة إعلانها برابط لتحميل بعض هذه البيانات، مؤكدة أنه "سيتم نشر بيانات هذه الشركات بشكل تدريجي".

والشركات الإسرائيلية التي تعرضت "شبكاتها وأنظمتها الحاسوبية" للاختراق هي كل H.GM Engieening وDavid Engineers وEhud Leviathan Engineering، حيث نشرت مجموعة القراصنة تصاميم وخرائط هندسية وتفاصيل شخصية لعملاء هذه الشركات، بما في ذلك بطاقات الهوية والعديد من المواد الأخرى.

وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى اتهمت إيران بمحاولة تعطيل واقتحام شبكاتها، وفي المقابل، أشارت إيران إلى احتمال وقوف إسرائيل والولايات المتحدة وراء هجوم إلكتروني عطل مبيعات البنزين في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن التحقيق الفني لم يكتمل بعد.

المصدر: "عرب 48" + وكالات