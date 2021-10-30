إيران تشير إلى احتمال وقوف إسرائيل والولايات المتحدة وراء هجوم إلكتروني على محطات الوقود

أشارت إيران إلى احتمال وقوف إسرائيل والولايات المتحدة وراء هجوم إلكتروني عطل مبيعات البنزين في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن التحقيق الفني لم يكتمل بعد.

وقال رضا جلالي قائد الدفاع المدني الإيراني في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني: "ما زلنا غير قادرين على القول جنائيا، لكنني أعتقد من الناحية التحليلية أن النظام الصهيوني (إسرائيل) والأمريكيين وعملاءهم هم من نفذوه (الهجوم الإلكتروني)".

وقالت إيران في السنوات القليلة الماضية إنها في حالة تأهب قصوى لاحتمال تعرضها لهجمات عبر الإنترنت، والتي تنحي باللوم فيها على خصميها اللدودين الولايات المتحدة وإسرائيل.

في الوقت نفسه اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إيران بمحاولة تعطيل واقتحام شبكاتها.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي إن الهجوم الإلكتروني الذي عطل بيع البنزين المدعوم بشدة في البلاد كان يهدف إلى "إثارة فوضى".

المصدر: "رويترز"