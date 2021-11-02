مبعوث أمريكي: نشجع السودانيين على التفكير في كيفية استعادة الشراكة والترتيبات الدستورية

عبر المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، عن قلقه بشأن المسار الديمقراطي في السودان بعد الانقلاب العسكري.

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وأكد أن بلاده تشجع السودانيين على التفكير في كيفية استعادة الشراكة والترتيبات الدستورية.

وأضاف فيلتمان: "من الضروري استعادة الشراكة بين العسكريين والمدنيين والإفراج عن جميع المعتقلين في السودان".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، وصل اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم في محاولة لنزع فتيل الأزمة في البلاد.

المصدر: رويترز