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فرنسا.. إطلاق نار على رجل هدد الشرطة بسكين رافضا الخضوع للتفتيش في محطة قطارات

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فرنسا.. إطلاق نار على رجل هدد الشرطة بسكين رافضا الخضوع للتفتيش في محطة قطارات
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أطلق عناصر الأمن في إحدى محطات القطارات في العاصمة الفرنسية باريس، النار على رجل هددهم بسكين، وهو يهتف "الله أكبر".

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وقالت الشرطة إن الحادث حصل في محطة قطارات سان لازار، الليلة الماضية، وأن الرجل أصيب بجروح خطيرة، بعد أن رفض الخضوع لتفتيش بسيط من قبل مستخدم لا يرتدي قناعا، ما أدى وقوع شجار بينهما، ثم أخرج سكينا وركض نحو رجال الأمن، صارخا "الله أكبر. فرنسا تحكمها الدولة الإسلامية".

المصدر: BFM TV

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