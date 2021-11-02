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طهران تدرس عن كثب "سلوك السيد بايدن"!

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طهران تدرس عن كثب
Reuters
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران تدرس عن كثب سلوك الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف عبد اللهيان في تغريدة له اليوم الثلاثاء عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "البيت الأبيض يدعو إلى إجراء مباحثات مع إيران ويدعي الاستعداد للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع: "مع ذلك، فهو يفرض في الوقت نفسه عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات الإيرانية. نحن ندرس عن كثب سلوك السيد بايدن".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن "الغرض من المباحثات ليس الحديث من أجل الحديث، ولكن تحقيق نتائج ملموسة على أساس احترام المصالح المشتركة".

وأكد على ضرورة "أن تكون 4 + 1 (المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) جاهزة للمباحثات على أساس المصالح والحقوق المتبادلة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن أفعال إدارة جو بايدن تناقض ما يعلنه الأمريكيون عن نيتهم في العودة إلى الاتفاق النووي.

المصدر: RT

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