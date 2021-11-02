"طالبان" تنظم استعراضا عسكريا يظهر مقاتليها في هيئة جديدة (صور)

نشرت حركة "طالبان" مجموعة من الصور الحديثة توثق استعراضا عسكريا، يظهر عناصر قواتها بمظهر وهيئة جديدتين .

نیروهای خاص امنیتی و دفاعی امارت اسلامی افغانستان



مبارزه مقدس به هدف پاسبانی و استحکام نظام اسلامی وظیفه اساسی "نیروی فاتح" است.

نیروی فاتح، نیروی که عساکر فداکار آن از دین، خاک، مردم و نظام اسلامی خود به نرخ جان دفاع می‌نمایند.

۱/۲ pic.twitter.com/9pjudwDvWk — Inamullah Samangani (@HabibiSamangani) November 1, 2021

ونشر نائب المتحدث باسم حركة "طالبان"، إنعام الله سمنكاني، الصور في صفحته على "تويتر"، وأرفقها بنص قال فيه، إن "الكفاح المقدس من أجل حراسة وتقوية النظام الإسلامي هو المهمة الأساسية لهذه القوات".

وأطلق على هذه القوات تسمية "القوة الفاتحة التي يدافع جنودها المخلصون عن دينهم وأرضهم وشعبهم ونظامهم الإسلامي".

المصدر: RT + سبوتنيك