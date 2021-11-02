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"طالبان" تنظم استعراضا عسكريا يظهر مقاتليها في هيئة جديدة (صور)

أخبار العالم

Reuters
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نشرت حركة "طالبان" مجموعة من الصور الحديثة توثق استعراضا عسكريا، يظهر عناصر قواتها بمظهر وهيئة جديدتين .

ونشر نائب المتحدث باسم حركة "طالبان"، إنعام الله سمنكاني، الصور في صفحته على "تويتر"، وأرفقها بنص قال فيه، إن "الكفاح المقدس من أجل حراسة وتقوية النظام الإسلامي هو المهمة الأساسية لهذه القوات".

وأطلق على هذه القوات تسمية "القوة الفاتحة التي يدافع جنودها المخلصون عن دينهم وأرضهم وشعبهم ونظامهم الإسلامي".

المصدر: RT + سبوتنيك

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