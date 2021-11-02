الرئيس الفنزويلي يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان الذي يزور فنزويلا لـ3 أيام يجري خلالها تحقيقا أوليا في "جرائم ضد الإنسانية".

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان لها إن مادورو شكر المدعي العام الذي "كرس نفسه" للتعمق في القضية الفنزويلية.

ووصل خان إلى كراكاس بدعوة من حكومة مادورو في إطار جولة له في أمريكا اللاتينية قادته في وقت سابق إلى كولومبيا.

وذكرت قناة "في تي في" الفنزويلية عبر "تويتر" أن المدعي العام وصل إلى مطار مايكويتيا، حيث كان في استقباله وزير الخارجية فيليكس بلاسينسيا.

وأضافت أن "الزيارة التي تستجيب لدعوة رسمية وجهتها الدولة الفنزويلية عبر مكتب المدعي العام للجمهورية، تأتي في إطار العلاقات المؤسساتية التي تقيمها فنزويلا مع المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها".

وأضافت أنه سيتاح لخان أن يطلع "عن كثب على التقدم الذي تحرزه مؤسسات الدولة وأن يعقد حوارا تعاونيا إيجابيا" خلال الزيارة.

المصدر: "أ ف ب"