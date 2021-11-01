متمردو تيغراي ينضمون لقوات أخرى تقاتل حكومة إثيوبيا ويعلنون الاستعداد للزحف إلى أديس أبابا

أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" انضمامها إلى القوات المتمردة في إقليم أورومو التي تقاتل أيضا الحكومة المركزية الإثيوبية، متحدثة عن الاستعداد للزحف إلى العاصمة أديس أبابا.

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وقال المتحدث باسم الجبهة، غيتاتشو رضا، في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين: "انضممنا إلى جيش تحرير أورومو/ جبهة تحرير أورومو، وإذا كان تحقيق أهدافنا في تيغراي سيتطلب أن نزحف إلى أديس أبابا، فسنفعل ذلك، لكننا لا نقول إننا نزحف الآن إلى أديس أبابا".

ويأتي هذا التطور بعد إعلان "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" مؤخرا السيطرة على مدينتين استراتيجيتين في إقليم أمهرة، اللتين تشهدان حتى الآن معارك عنيفة بين الطرفين.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.

المصدر: "رويترز" + وكالات