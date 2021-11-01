عناصر "طالبان" يقصفون موقع تماثيل بوذا في باميان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن عناصر حركة "طالبان" أطلقوا النار على الموقع الذي كانت فيه تماثيل بوذا التي دمرتها الحركة قبل 20 عاما في ولاية باميان.

يذكر أن تماثيل بوذا التي يعود تاريخها إلى القرن السادس في وادي باميان، تم تفجيرها في مارس 2001.

ویدئوی منتشر شده از #بامیان و محل باقیمانده تندیس‌های به جا مانده از بودا نشان می‌دهد که #طالبان بر خلاف ادعایی که درباره حراست و نگهداری از باقیمانده آثار باستانی در این محل کرده است، همچنان اقدام به تیراندازی به سمت آثار باستانی باقیمانده و تخریب این آثار در بامیان می‌کند. pic.twitter.com/njQVGFOsRJ — Independent Persian (@indypersian) November 1, 2021

وفي أعقاب تدمير التماثيل أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الموقع الذي كانت فيه على قائمة التراث الثقافي للبشرية.

وبعد وصول حركة "طالبان" إلى السلطة مجددا في أغسطس الماضي، تعهد قادة الحركة بالحفاظ على سلامة الموقع لجذب السياح.

المصدر: وكالات