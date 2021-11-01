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رئيس وزراء مقدونيا الشمالية يعلن استقالته بعد خسارة انتخابية

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رئيس وزراء مقدونيا الشمالية يعلن استقالته بعد خسارة انتخابية
Reuters OT/KC
رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زائيف
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قدم رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زائيف استقالته يوم الأحد بعد أن خسر حزبه الجولة الثانية من انتخابات رئاسة البلدية في عدة مناطق.

وقال زائيف الذي يقود حزبه الاشتراكي الديمقراطي التحالف الحاكم في مؤتمر صحفي بثته وسائل الإعلام المحلية "أتحمل مسؤولية هذه التطورات. أستقيل من رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب".

المصدر: "رويترز"

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