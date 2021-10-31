مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار في حفل لـ"الهالوين" في تكساس
المصدر: وكالات
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قتل شخص وأصيب تسعة آخرون يوم أمس في إطلاق نار خلال حفل لـ"الهالوين" في شرق ولاية تكساس الأمريكية.
وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع قبل منتصف ليل السبت بقليل حيث كان "ما لا يقل عن مائتي شخص" حاضرين في مركز في تيكساركانا، على بعد 180 ميلا شرق دالاس.
وأوضحت أن رجلا يبلغ من العمر 20 عاما أصيب برصاصة نقل على أثرها إلى مستشفى قريب حيث تم إعلان وفاته، ولم يعلن عن هويته.
وقالت السلطات إن الضحايا التسعة الآخرين يتلقون العلاج من إصابات لا يبدو أنها تهدد حياتهم.
وأضافت الشرطة إن "المشتبه به فر من مكان الحادث في مركبة مجهولة".
المصدر: "NEW YORK POST".
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