حركة طالبان تنوي إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية

أعلن البنك المركزي في أفغانستان نيته لإدخال الخدمات المصرفية الإسلامية في البلاد.

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وجاء في بيان صدر عن البنك المركزي الأفغاني في أعقاب جلسة "مجلس الشريعة" أن البنك يتمسك بتطوير مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية.

وذكر البيان أن تأسيس أول بنك إسلامي في أفغانستان تم في أبريل عام 2018 على أساس بنك "Bakhtar"، مضيفا أنه سيتم الآن، أي بعد إنشاء الإمارة، اتخاذ الخطوات الأكثر أهمية، وأن الاقتراحات المناسبة بهذا الخصوص كانت قد وجهت إلى وزارة المالية التابعة لحركة طالبان.

وتؤسس الخدمات المصرفية الإسلامية على مبدأ حظر فرض فائدة على القروض.

والصفات الرئيسية الأخرى للخدمات المصرفية الإسلامية هي "المشاركة" أي الاستثمارات المشتركة عندما يقسم المستثمرون الأرباح والخسائر على حجم الوديعة، و"المضاربة – المشاركة" حيث يكون أحد الطرفين بنكا إسلاميا يقوم بالتمويل ويساهم الطرف الآخر بالعمل والمعرفة، و"الإجارة" وهي عقد الإيجار الذي يعتبر مبرما من لحظة نقل الملكية.

المصدر: سبوتنيك أفغانستان