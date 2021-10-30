زعماء أوروبا وإفريقيا يجتمعون على هامش "G20" لدعم الاقتصادات الأكثر فقرا

قالت الرئاسة الفرنسية إن قادة الاتحاد الأوروبي سيلتقون زعماء أفارقة، في جهود لزيادة دعم الاقتصادات الأكثر فقرا في القارة، في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين الجمعة بأنه يتوقع من مجموعة العشرين المصادقة على 100 مليار دولار إضافية لدعم اقتصادات إفريقيا.

ويستضيف الرئيس الفرنسي الاجتماع غير الرسمي في وقت لاحق اليوم السبت في السفارة الفرنسية بروما على هامش قمة مجموعة العشرين.

ومن بين المشاركين في الاجتماع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسكيدي، والرئيس الرواندي بول كاغامي.

وقال الإليزيه إن رئيسي جنوب إفريقيا والسنغال، سيريل رامافوزا، وماكي سال، سيشاركان عبر الفيديو.

وسيتم توفير الأموال من خلال إعادة تخصيص بعض حقوق السحب الخاصة للدول الإفريقية، وهي أداة صرف أجنبية تُستخدم للمساعدة في تمويل الواردات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والمقصود منها في البداية أن تذهب إلى الاقتصادات المتقدمة.

المصدر: أسوشيتد برس