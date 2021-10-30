إسرائيل.. اعتقال شاب قاصر بتهمة قتل والده طعنا

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا يبلغ من العمر 17 عاما بتهمة قتل والده طعنا بسكين في منزله.

ووصل فريق طبي صباح اليوم السبت إلى موقع الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة بيت شيمش وسط إسرائيل، وحاول إنعاش الرجل البالغ من العمر 47 عاما، الذي تعرض للطعن، لكن مساعي الفريق لم تتوج بنجاح.

وأكدت الشرطة في بيان لها أن نجل الضحية اعتقل في مبنى مجاور، وتم فتح تحقيق في ملابسات مقتل والده.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في الآونة الأخيرة في هذه المدينة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري اعتقل شخص آخر في بيت شيمش بتهمة قتل والدته طعنا في منزلها.

وكشفت وسائل إعلام عبرية حينئذ أن هذه العائلة تنتمي إلى الجالية الأرثوذكسية، ولدى الضحية تسعة أطفال كان بعضهم داخل المنزل لحظة مقتل الوالدة، واستدعى أحدهم الشرطة، بينما قال جيران لهم إن المتهم بقتل والدته يعاني من مشاكل نفسية، وتم نقله إلى المستشفى مؤخرا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"