 
مباشر
عاجل
بوتين يدعو دول مجموعة العشرين إلى الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا

مظاهرات لنشطاء البيئة وسط روما تزامنا مع انعقاد قمة "G20"

أخبار العالم

مظاهرات لنشطاء البيئة وسط روما تزامنا مع انعقاد قمة
Reuters
روما 30/10/2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmf2

احتشد نشطاء في البيئة في محاولة لعرقلة حركة المرور في شارع بروما وسط العاصمة بالمنطقة التي تنطلق فيها قمة مجموعة العشرين "G20"، اليوم السبت، وسط دعوات لحماية المناخ.

 ونشرت وسائل إعلام صورا تظهر العشرات من المتظاهرين وسط العاصمة الإيطالية.

إقرأ المزيد
قمة
قمة "G20" تنطلق في روما وقضايا المناخ والاقتصاد واللقاحات على رأس الأجندة

إلى ذلك دعا ممثلو النقابات واليسار المتطرف ومنظمات بيئية إلى تظاهرات وسط العاصمة روما.

وقد حشدت السلطات الإيطالية أكثر من خمسة آلاف شرطي ودركي وجندي، وستحلق مروحيات وطائرات مسيرة باستمرار في أجواء العاصمة الإيطالية، فيما تم "تحصين" الحي الذي تعقد فيه القمة.

وتستضيف روما، اليوم السبت قمة مجموعة العشرين لمدة يومين، وتركز القمة على ملفات عديدة أبرزها "كورونا والمناخ".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا