اليونان: زورق معطل على متنه 400 مهاجر يتجه إلى ميناء آمن

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الجمعة، أن زورقا على متنه نحو 400 مهاجر تعرض لعطل بمحركه في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة جزيرة كريت، اتجه إلى ميناء آمن في اليونان.

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وجاء في بيان خفر السواحل، أن سفينة بحث وإنقاذ يونانية عثرت على الزورق إلى الشرق من جزيرة كريت.

وكانت السلطات اليونانية تم إبلاغها في وقت سابق بأن الزورق معطل وبحاجة إلى المساعدة.

وقال خفر السواحل في بيانه إن "الزورق انطلق من تركيا، وإن وجهته الأصلية كانت على الأرجح إيطاليا، حيث كثيرا ما يرسل مهربو البشر المهاجرين بحرا".

وأضاف أنه نظرا لعدد المهاجرين على متن الزورق، فإن تلك العملية تعد "واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ التي أجريت في شرق البحر المتوسط".

ولم تعلن جنسيات ركاب الزورق.

وقال مسؤول على صلة بعملية الإنقاذ لوكالة "أسوشيتد برس": "حاليا أهم أمر هو إيجاد ميناء آمن للزورق"، مشترطا التكتم على هويته.

وشددت اليونان من تأمين الحدود والدوريات البحرية على مدار الثمانية عشر شهرا السابقة، ما أدى إلى زيادة عدد قوارب المهاجرين التي تغادر سواحل تركيا متجهة مباشرة إلى إيطاليا.

المصدر: "أسوشيتد برس"