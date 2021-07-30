 
مباشر

اليونان: ثلاثة مفقودين وإنقاذ 10 إثر غرق قارب يحمل مهاجرين

أخبار العالم

اليونان: ثلاثة مفقودين وإنقاذ 10 إثر غرق قارب يحمل مهاجرين
Reuters YARA NARDI
جزيرة ليسبوس اليونانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxx0

أعلنت السلطات اليونانية أن عملية بحث وإنقاذ جارية اليوم الجمعة بالقرب من جزيرة ليسبوس على طول الحدود البحرية مع تركيا، بعد غرق زورق مطاطي يحمل مهاجرين على ما يبدو.

إقرأ المزيد
أوروبا تطالب تركيا مجددا بتنفيذ كل بنود صفقة عام 2016 بشأن اللاجئين
أوروبا تطالب تركيا مجددا بتنفيذ كل بنود صفقة عام 2016 بشأن اللاجئين

وقال خفر السواحل اليوناني إنه تم إنقاذ عشرة أشخاص ويعتقد أن ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.

وأوضح خفر السواحل أن زورقي خفر السواحل وسفينة من وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" وطائرة هليكوبتر وطائرتين بالإضافة إلى سفينة كانت تبحر في مكان قريب، شاركت في عملية البحث، كما تم إبلاغ خفر السواحل التركي بالحادث.

ووفقا لخفر السواحل اليوناني، فقد بدا أن الزورق قد غرق داخل المياه الإقليمية التركية، حيث سبح أحد الناجين في البداية في المياه الإقليمية اليونانية وانتشلته السلطات اليونانية، ليتم بعد ذلك إنقاذ تسعة أشخاص آخرين.

وقال ناجون للسلطات إنه كان هناك ما مجموعه 13 شخصا على الزورق عندما غرق، وجنسياتهم لم تكن متاحة على الفور.

وكانت اليونان واحدة من أبرز نقاط الدخول إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا منذ سنوات.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا