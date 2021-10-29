الإعلام الإسرائيلي يكشف عن دولة زارها غانتس سرا

كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجهة الزيارة الأمنية السرية التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مؤخرا إلى دولة أجنبية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار اليوم الجمعة أن الدولة التي زارها غانتس مؤخرا هي سنغافورة التي تعد ثاني أكبر مستورد للسلاح الإسرائيلي.

وكان مكتب غانتس قد أكد أواخر الأسبوع الماضي أن الوزير يغادر البلاد إلى وجهة غير معلنة بزيارة أمنية ستستغرق أربعة أيام.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"