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مدتها 4 أيام.. وزير الدفاع الإسرائيلي يجري زيارة دولة والوزارة تمنع النشر في الموضوع

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مدتها 4 أيام.. وزير الدفاع الإسرائيلي يجري زيارة دولة والوزارة تمنع النشر في الموضوع
Reuters
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرئيل" أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيقوم بزيارة أمنية لوجهة غير معلنة، مدتها أربعة أيام.

وقالت الصحيفة نقلا عن مكتب غانتس أنه من المقرر أن يطير اليوم من إسرائيل في زيارة رسمية لدولة أجنبية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن اسم الدولة ممنوع من النشر حتى عودته وأشار مكتبه إلى أن الرحلة ستركز على القضايا الأمنية.

ومن المتوقع أن يعود غانتس إلى إسرائيل بعد ظهر يوم الخميس.

المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرئيل"

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