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وسائل إعلام: الجيش التركي قصف بالمدفعية منطقتين سكنيتين شمال محافظة حلب

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وسائل إعلام: الجيش التركي قصف بالمدفعية منطقتين سكنيتين شمال محافظة حلب
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أفادت وسائل إعلام بأن الجيش التركي قصف بالمدفعية، أمس الخميس، منطقتين سكنيتين بريف حلب الشمالي.

وقالت وكالة الأنباء الكردية "ANHA"، إن الجيش التركي والمسلحين الموالين له أطلقوا قذائف وصواريخ على قرى "عين دقنة" و"البيلونية"، مساء الخميس، وانفجرت عشرات القذائف في هذه المناطق.

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