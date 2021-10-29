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البابا فرنسيس يدعو قادة العالم لمحاربة التغير المناخي

أخبار العالم

البابا فرنسيس يدعو قادة العالم لمحاربة التغير المناخي
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قال البابا فرنسيس إن زعماء العالم يجب أن يقدموا "أملا ملموسا" للأجيال القادمة بأنهم يعملون على اتخاذ خطوات جذرية لمكافحة تغير المناخ، عندما يجتمعون في مؤتمر"غلاسكو" للمناخ.

وقال البابا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "من الضروري أن يلتزم كل منا بهذا التغيير العاجل في الاتجاه".

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وأضاف أن "على صناع القرارات السياسية الذين سيجتمعون في غلاسكو أن يقدموا حلولا فعالة للأزمة البيئية الحالية، ومن ثم أملا ملموسا للأجيال القادمة".

ودعا البابا فرنسيس إلى إظهار "حس متجدد بالمسؤولية المشتركة تجاه عالمنا" لتحفيز العمل في هذا الاتجاه.

وقال البابا إن قمة المناخ ستكون صعبة، لكنها تتيح أيضا فرصة.

وتابع قائلا: "هذه الأزمات تستدعي أمامنا الحاجة إلى اتخاذ قرارات.. قرارات جذرية ليس من السهل دائما اتخاذها. وفي الوقت نفسه، تقدم مثل هذه اللحظات الصعبة أيضا فرصا.. فرصا يجب ألا تذهب سدى".

وتعقد قمة المناخ في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر القادم بمدينة غلاسكو في اسكتلندا (بريطانيا).

المصدر: رويترز

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