واشنطن تؤكد التزامها بمساعدة تايوان على الدفاع عن نفسها

قالت ساندرا أودكيرك، كبيرة الممثلين الأمريكيين في تايوان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها.

ووصفت أودكيرك، في أول مؤتمر صحفي منذ توليها منصبها رئيسة للمعهد الأمريكي في تايوان في يوليو، العلاقات الأمريكية بالجزيرة بأنها "متينة كالصخرة".

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ويمثل المعهد الأمريكي في تايوان سفارة فعلية لواشنطن هناك، في غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية.

وأضافت أودكيرك: "على الولايات المتحدة التزام بمساعدة تايوان والتكفل بما يلزم للدفاع عن نفسها".

جاءت تصريحاتها مع تصاعد التوتر في الأسابيع الماضية بين تايوان والصين، التي لم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة التي تحظى بحكم ديمقراطي وتعتبرها الصين تابعة لها.

ومع أن واشنطن، مثل معظم الدول، لا تربطها علاقات رسمية بتايوان، فإنها حليفها الأهم والمورد الرئيسي لها بالسلاح.

وعندما سُئلت عما إذا كانت الولايات المتحدة ستهب للدفاع عن تايوان إذا هاجمتها الصين، قالت أودكيرك إن السياسة فيما يتعلق بتايوان واضحة وتبقى دون تغيير، مشيرة إلى عدة قوانين أمريكية تحكم العلاقات مع تايوان.

وكثفت الصين في الآونة الأخيرة تدريباتها العسكرية في منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان، وهذا ما تعتبره تايوان مضايقات عسكرية من بكين.

وحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم مشاركة "قوية" لتايوان في المنظومة الخاصة بالمنظمة الدولية هذه.

المصدر: رويترز