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صحيفة: إدارة بايدن تؤجل اختبار صاروخ فرط صوتي قبل قمة بايدن مع بوتين

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صحيفة: إدارة بايدن تؤجل اختبار صاروخ فرط صوتي قبل قمة بايدن مع بوتين
Reuters SPUTNIK
قمة الرئيسين بوتين وبايدن في جنيف 16 يونيو 2021
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أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادرها بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون تأجيل اختبار صاروخ فرط صوتي قبل قمة الرئيس جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.

وقالت المصادر، التي كان من بينها مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ومستشار رفيع في الكونغرس، إن مسؤولا رفيع المستوى في البيت الأبيض اتصل بمكتب وزير الدفاع قبل أقل من أسبوع من القمة، مطالبا بتأجيل اختبار الصاروخ الذي كان البنتاغون يخطط له منذ فترة طويلة.

وحسب المصادر، فإن المسؤولين في إدارة بايدن كانوا يخشون أن يرسل اختبار مثل هذه الأسلحة "إشارة خاطئة" إلى موسكو أو ينسف القمة بشكل عام.

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وأشار مسؤول في البنتاغون إلى أن روسيا من جهتها "لم تقم بأي أمور أيضا عشية تلك القمة. وهذا أمر معتاد قبل المفاوضات".

وكتبت "بوليتيكو" أن البنتاغون رفض التعليق على تلك المعلومات، بينما قال متحدث باسم البيت الأبيض إن هذا التقرير "ليس دقيقا".

يذكر أن أول لقاء قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن عقدت في يونيو الماضي بمدينة جنيف السويسرية.

المصدر: "بوليتيكو"

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