بلينكن يبحث المبادرات الدفاعية وأمن الاتحاد الأوروبي مع لودريان
Reuters SARAH MEYSSONNIER
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان المبادرات في مجال الدفاع وأمن الاتحاد الأوروبي.
وأشار بيان للخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إلى أن الوزيرين بحثا تعزيز التعاون، بما في ذلك في منطقة المحيطين الهادي والهندي، وكذلك "الناتو وأمن الاتحاد الأوروبي والمبادرات في مجال الدفاع ".
ويأتي ذلك عشية الاجتماع المتوقع بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في روما يوم الجمعة.
المصدر: "إنترفاكس"
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