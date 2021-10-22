البيت الأبيض: بايدن وماكرون بحثا تعزيز الدفاع في أوروبا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا في محادثات هاتفية سبل تعزيز الدفاع في أوروبا.

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وذكر البيت الأبيض أن الرئيسين استعرضا الجهود المستمرة التي تبذلها فرق البلدين لدعم الاستقرار والأمن في منطقة الساحل وتعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما بحثا الجهود المبذولة لتمكين دفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة مع ضمان التكامل مع الناتو.

ويتطلع الرئيس بايدن حسب بين البيت الأبيض إلى الاجتماع مع الرئيس ماكرون في روما في وقت لاحق من هذا الشهر، لتقييم مجالات التعاون، وتعزيز مصالح البلدين المشتركة وقيمهما المشتركة .

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أشار إلى الزيارة التي قام بها نائب الرئيس هاريس في نوفمبر إلى باريس باعتبارها فرصة رئيسية لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن مجموعة من التحديات العالمية.

المصدر: وكالات