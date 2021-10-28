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باقري: الظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن الى الاتفاق النووي

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باقري: الظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن الى الاتفاق النووي
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أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن مفاوضات 4+1 بخصوص الاتفاق النووي تجري من خلال المنسق الأوروبي، أنريكي مورا، منوها بأن الظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن للاتفاق.

وقال باقري كني بعد انتهاء مشاوراته مع أنريكي مورا في تصريح للتلفزيون الايراني: "المحور الأصلي للمحادثات سوف يكون حول العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب الإيراني .. سوف نتفاوض مع دول  4 + 1 ، والظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن الى الاتفاق النووي".

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وردا على التصريحات الأمريكية بأن إيران يجب أن تحصل على أجوبتها من واشنطن وليس من أوروبا، أكد باقري كني أن "الاتحاد الاوروبي يتولى التنسيق للمفاوضات، والتشاور مع مورا يأتي في هذا السياق، وعلى أساسها سوف يتم استئناف المفاوضات".

المصدر: RT 

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