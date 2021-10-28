مصر.. ضبط عنصريين إجراميين بسوهاج بحوزتهما مخدرات قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر، من ضبط عنصرين إجرامين بسوهاج بحوزتهما كمية من مخدر "الأيس" تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين جنيه.

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وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد تابعت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، نشاط شخصين لهما معلومات جنائية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر "الأيس" (الشابو)، متخذين من دائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين و ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة طهطا، وضبطت بحوزتهما كمية من مخدر "الأيس" وزنت 1,500 كيلوغرام وقطعتي سلاح أبيض ومبلغا ماليا وهاتفين محمولين، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3 ملايين جنيه.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT